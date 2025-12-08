ВС России сбили украинский истребитель

Воздушные силы Украины сообщили, что их истребитель Су-27 был сбит Российской армией. Сообщение о том, что Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский боевой самолет, опубликовано в Telegram-канале ведомства.

О точном местоположении падения самолета неизвестно. Сообщается, что это произошло «на восточном направлении» боевых действий.

Самолет управлялся пилотом, подполковником 39-й бригады тактической авиации Евгением Ивановым, он не выжил.

Ранее сообщалось, что Российские военные уничтожили авиабазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. На авиабазе базировались тактические бомбардировщики Су-24 и истребители F-16.