В России предрекли мобилизацию как минимум полмиллиона бойцов в ряды ВСУ

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут мобилизовать еще минимум полмиллиона человек.

Такое заявление сделал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Я думаю, минимум полмиллиона человек на Украине еще могут мобилизовать. Это очень много», — подчеркнул он.

Так Попов ответил на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о необходимости увеличить обороноспособность Украины.

Ранее в словах Сырского увидели намек на усиление мобилизации. «Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди», — подчеркнул главком.