Военный эксперт рассказал о боях за Орехов

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о том, как идут бои за Орехов в Запорожской области. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Матвийчука, Орехов является очень укрепленной позицией, поскольку ВСУ могут использовать многочисленные строения как укрытия. При этом, сам город имеет прямоугольную застройку, что сильно упрощает его оборону.

«Противник реально использует застройки в Орехове. Орехов — это промышленный город, достаточно урбанизированный, имеет прямоугольную застройку. Любое здание вдоль проспекта, вдоль улицы может быть превращено противником в боевую единицу, из которой он будет пытаться оказывать сопротивление», — заявил Матвийчук.

Ранее в Минобороны России сообщили, что под Ореховым была проведена операция с использованием наземных робототехнических комплексов.