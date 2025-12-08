Стало известно, каким оружием Камбоджа обстреляла Таиланд

Армия Камбоджи в понедельник, 8 декабря, нанесла удары по территории Таиланда из систем залпового огня БМ-21 «Град» и китайской PHL-03, рассказал представитель министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасан Конгсири. Об этом пишет Reuters.

Накануне портал Fresh News сообщил, что камбоджийская армия в ответ на продолжающиеся атаки территории страны тайскими войсками открыла огонь из РСЗО.

«На основании [сведений о] перемещении вооружения и их дальности, военные силы Камбоджи могли использовать БМ-21 советского производства и ракеты системы залпового огня PHL-03 китайского производства, чтобы выпускать ракеты в сторону аэропорта и больницы», — рассказал Конгсири.

По его словам, Камбоджа атаковала с воздуха военные объекты, в том числе склады с ракетами.

Напомним, что это не первый конфликт между странами в 2025 году. В июле также произошли боестолкновения, в ходе них применялись танки и РСЗО.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, добился приостановки огня. Это позволило ему добавить еще один пункт в список «завершенных войн».