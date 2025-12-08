Вооруженные силы Таиланда установили контроль над храмом в провинции Сурин

Вооруженные силы Таиланда провели военную операцию в провинции Сурин, установив контроль над древним храмом Прасаткхана. Об этом говорится в сообщении второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

По его данным, в провинции Сурин были уничтожены объекты противодействия беспилотным летательным средствам, а также система снабжения в виде канатной дороги на высоте 350 в районе храма Прасаттаквай. "Установлен контроль над [храмом] Прасаткхана", - говорится в сообщении. "Второй округ сухопутных сил отреагировал на военные операции Камбоджи, которые напрямую угрожали безопасности Таиланда и жителям приграничных районов. Камбоджийские силы перебрасывали тяжелую технику и разворачивали боевые части. Это привело к военным операциям по сдерживанию и уничтожению военного потенциала Камбоджи в объеме, необходимом для поддержания государственной безопасности и безопасности населения в этом районе", - отметили в таиландской армии.

Таиланд неоднократно заявлял, что древние храмы в провинции Сурин находятся на территории Таиланда, однако Камбоджа оспаривает это. Некоторые храмы входят в список из четырех объектов, принадлежность которых через Международный суд ООН пытается оспорить Камбоджа. В то же время Таиланд не признает юрисдикцию этого суда с 1960 года.

Королевская армия Таиланда в понедельник информировала, что камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). В результате обстрелов один таиландский военнослужащий погиб и еще восемь получили ранения. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.