Одесская полиция пытается выявлять «фейковых евреев», которые уклоняются от мобилизации. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

Утверждается, что полицейские начали проверять документы у членов еврейской общины на улицах Одессы. Других деталей Telegram-каналы не приводят.

«Некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу», - отмечается в сообщениях.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.

Газета The Times сообщала, что украинские уклонисты платят до пяти тысяч долларов за побег из страны - столько берут проводники, обещающие провести их через границу. Чтобы покинуть страну, некоторые украинцы пытались переплыть бурную реку на границе с Румынией в гидрокостюмах и спасательных жилетах.