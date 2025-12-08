Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что штурмовики 225-го полка вооруженных сил Украины провалили контратаку и отошли, понеся потери, на исходные позиции к западу от Лимана в Харьковской области.

По словам собеседника агентства, противник провел одну контратаку силами 225-го отдельного штурмового полка в лесу западнее Лимана.

ВСУ не имели успеха и отошли на исходные позиции с потерями, уточнил источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что возможность для масштабного наступления на Курском направлении вооруженные силы Украины утратили.