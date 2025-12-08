«Клещи» без «колец»: командир раскрыл новую тактику российской армии

Сплошная линия фронта давно не догма. В зоне СВО появилась новая военная реальность, когда укрепрайон ВСУ не нужно брать в полное кольцо, чтобы сделать его оборону бесполезной. Достаточно перерезать логистику дронами, создать «килл-зону» (зона сплошного поражения дронами) на подходах и ждать. Покровск, Курахово, Лиманское направление - везде работает одна схема. Она экономит нам силы, сокращает потери и дает результат.

Мой собеседник - офицер с позывным «Север», старший оператор разведывательного дрона, участвующий в операциях на Покровском (Красноармейском) направлении с весны 2024 года. Служит в подразделении, специализирующемся на огневом контроле логистических маршрутов ВСУ.

- Классическое окружение, - говорит он, - требует замкнутого контура. Нужно соединить фланги, создать непрерывную линию, выделить достаточно сил для блокады. Это ресурсоемко, и дает противнику понимание: либо прорывайся сейчас, либо будешь уничтожен. В такой ситуации враг мобилизуется, дерется насмерть. А нам это невыгодно.

То, что происходило под Покровском и в Мирнограде (Димитрове), военные называют «дроновым окружением». Группировки ВСУ поначалу физически не были взяты в кольцо. Наши подразделения не стояли сплошной стеной, были разрывы. Но попробуй пройти через эти разрывы - и поймешь, что такое современная «килл-зона».

- «Килл-зона» - это участок местности, где любое движение фиксируется разведывательными дронами, а через несколько минут по цели прилетает FPV-дроны, - поясняет «Север». - Не важно - танк это или одиночный пехотинец. Если он двигается в зоне нашего контроля, его видят и уничтожают. Сплошная линия обороны для этого не нужна. Нужна насыщенность воздушного пространства беспилотниками и опытные операторы...

Покровск стал хрестоматийным примером новой тактики. Российские подразделения не штурмовали город массированно, не пытались взять улицу за улицей, как это было в Артемовске или Авдеевке. Вместо этого создавалось давление с нескольких направлений одновременно, а главный удар наносился по логистике.

- Мы вышли на северные окраины, заняли позиции в районе фермерских хозяйств, - рассказывает «Север». - С юга шло продвижение через Селидово и Украинск. С востока давление не ослабевало. Но самое главное - мы поставили под огневой контроль все дороги, ведущие в город. Каждый маршрут патрулировали дроны. На обочинах сидят FPV-«ждуны» - беспилотники, которые часами находятся в режиме ожидания и атакуют любую технику, пытающуюся проехать.

Украинские военные в Покровске подтверждали: город находился в дроновом окружении. Завезти боеприпасы на машине - самоубийство. Антидроновые сетки над дорогами помогают слабо: операторы научились находить в них дыры или просто ждать, когда техника выедет на открытое место.

- Логистика превратилась в смертельно опасное занятие, - продолжает «Север». - Вэсэушникам приходится снабжение дробить, отправлять мелкими партиями, ночами, окольными путями. Но наши дроны работают круглосуточно. Тепловизоры видят машины в темноте. Даже пешие группы, пытающиеся пронести боеприпасы вручную, попадают под удар. В результате гарнизон в укрепрайоне истощается. Нет смен, нет эвакуации раненых, нет подвоза боекомплекта. И это без штурма, без больших потерь с нашей стороны.

Наземные роботизированные комплексы, которые украинская сторона пытается использовать для снабжения, тоже под прицелом. Они медленнее машин, их проще засечь и уничтожить. Плечо логистики - 20-25 километров, которые нужно преодолеть под постоянной угрозой атаки с воздуха.

По оценке американских аналитиков, к июлю 2025 года российские войска фактически лишили противника возможности использовать Покровск в качестве логистического узла. Технические инновации - FPV-дроны с увеличенной дальностью полета, термобарические боеголовки и «спящие» или «ожидающие» дроны вдоль трасс - позволили ограничивать передвижения, эвакуацию и логистику. В итоге Покровск перешел под наш контроль.

Если Покровск - пример «дроновой блокады» крупного города, то Курахово демонстрирует, как тактика работает на более локальном уровне. Здесь российские подразделения применяют метод, который военные корреспонденты окрестили «ползущими клещами».

- Лобовой штурм не нужен, - объясняет «Север». - Мы охватываем город с флангов, медленно продвигаясь от посадки к посадке, используя рельеф местности. Артиллерия прикрывает, авиация работает по укрепрайонам планирующими бомбами. Одновременно FPV-дроны блокируют дороги. Противник видит: кольцо сжимается, логистика обрезана, подкреплений не будет. У него два выхода: отходить или погибнуть. Штурмовать укрепления в таких условиях смысла нет. Противник сам уходит.

Когда участок обороны попадает в «карман» - полуокружение, его судьба предрешена. Держать такие позиции - значит терять людей впустую. Снабжать их почти невозможно, эвакуировать раненых тоже. Противник это понимает и, рано или поздно, отводит войска. Мы не тратим силы на штурм, просто ждем и контролируем пространство дронами.

Лиманское направление показывает, как частичное окружение работает против крупных логистических узлов. Красный Лиман - ключевой пункт снабжения для украинских группировок, удерживающих рубежи на подступах к Славянску и Краматорску. Его потеря означала бы серьезные оперативные последствия для всей обороны в этом районе.

- Мы не штурмуем укрепрайоны ВСУ в лоб. Продвижение идет через лесистую местность. Леса дают укрытие от вражеских дронов, позволяют скрытно накапливать силы. Одновременно оказывается давление по флангам. Противник вынужден реагировать на угрозы по нескольким направлениям сразу. Резервы распыляются. Это классическое прощупывание обороны перед нанесением главного удара.

Угроза охвата с юго-востока ставит под удар дороги, ведущие в Славянск и Краматорск. Создание «мешка» вокруг Лимана вынудит украинские войска либо отступать под угрозой окружения, либо пытаться удерживать невыгодные позиции, рискуя потерей личного состава и техники.

- Мы не замыкаем кольцо полностью, - подчеркивает «Север». - Оставляем коридор для отхода, но ставим его под огневой контроль. Дроны висят над каждой дорогой. Любая колонна, пытающаяся вывезти технику или людей, попадает под удар. В итоге противник уходит, бросая тяжелое вооружение, теряя людей на марше. Это выгоднее, чем брать город штурмом.

Массовое применение FPV-дронов изменило саму природу боевых действий. Если раньше огневая поддержка наступления обеспечивалась артиллерией, то теперь значительную часть задач выполняют беспилотники.

- Дрон - это управляемый снаряд. Он точнее артиллерии, дешевле ракеты, мобильнее танка, - объясняет «Север». - Одна группа операторов с десятком FPV может контролировать участок фронта, на котором раньше требовалась рота пехоты. Мы видим цель в реальном времени, выбираем точку поражения, корректируем атаку до последней секунды. Эффективность несопоставима с обычными снарядами.

Штурмовые подразделения начали выводить на передовую сами FPV-расчеты. Раньше операторы работали из тыла, теперь их позиции максимально приближены к линии соприкосновения. Это позволяет быстрее реагировать на изменение обстановки, оперативно подавлять огневые точки противника, прикрывать продвижение пехоты.

Открытые пространства в зоне СВО превратились в зону смерти из-за массового применения дронов. По оценкам военных экспертов, на беспилотники приходится до 90 процентов всех потерь. Любая техника, движущаяся по полю, попадает в объектив разведывательного дрона, после чего по ней наводится ударный дрон. Особую роль играет городская застройка. Квартал из нескольких высотных зданий в городах представляет собой цитадель для операторов беспилотников ВСУ, которые оттуда запускают дроны через систему ретрансляторов, отмечают специалисты. Поэтому последние 10-15 километров на пути к городам такие сложные.

Россия направила элитных операторов беспилотных летательных аппаратов из Центра передовых беспилотных технологий «Рубикон» на Покровское направление и другие приоритетные секторы в Донецкой области, чтобы сосредоточиться на перехвате украинских наземных патрулей и ликвидации украинских операторов беспилотников. Это свидетельствует о том, что борьба операторов против операторов становится отдельным направлением войны.

- Если раньше стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты, то теперь российские подразделения продвигаются небольшими группами по три-пять человек. В условиях плотного тумана такие группы сложно обнаружить даже с помощью беспилотников. Российские разведывательные дроны ищут бреши в украинской обороне, которые расширяются из-за нехватки личного состава и ограниченной мобильности украинских войск.

В основе успехов наших сил - тактика удара волнами, которую применяют ВС РФ уже длительное время. Она подразумевает несколько этапов операций. На первом уничтожается резерв врага, затем происходит отсечение логистики и проводятся вспомогательные операции для создания наиболее комфортного плацдарма. И только после этого начинается накопление сил и следуют постепенные атаки, переходящие в полноценный штурм.

Таким образом наши войска уже брали ключевые города. Фактически речь идет о формировании «клещей» вокруг городов, в результате чего по земле противник может снабжать свои силы только через импровизированные дороги в полях. В то же время взятие высот к западу от города позволяет не затягиваться в долгие бои в застройке, а дальше развивать наступление в нужном направлении.

- Это экономия ресурсов и времени, - резюмирует «Север». - Зачем бросать людей на укрепления, если можно просто перекрыть снабжение и подождать. Противник либо отойдет сам, либо останется без боеприпасов и будет уничтожен с минимальными потерями для нас. Дроны дают нам эту возможность. Мы контролируем пространство, не занимая его физически. Это новая реальность войны.

Вильча, Ямполь, Северск - на всех этих направлениях российские силы продолжают наращивать давление, не давая противнику ни малейшей возможности для перегруппировки. Авиация работает серийно и прицельно: удары корректируемыми авиабомбами выбивают укрытия, опорные точки и материальную базу украинских подразделений. Над сектором действует плотная сеть российских беспилотников, которые обеспечивают непрерывное наблюдение, поражение целей и корректировку огня.

Совокупность этих факторов позволяет расширять зону контроля на сотни метров в сторону оборонных линий противника. С января 2025 года армия России взяла под контроль более 4 тысяч квадратных километров территории. Это не результат масштабных танковых прорывов или массированных пехотных штурмов. Это итог применения новой тактики, в которой ключевую роль играют беспилотники, точечные удары и контроль логистики.