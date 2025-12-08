Кадырова наградили медалью «За боевое отличие»

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие». Об этом сообщил в Telegram соратник Кадырова, Магомед Даудов.

По словам Даудова, награда является свидетельством мужества и самоотверженной работы Кадырова. Он добавил, что глава Чечни «вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции».

Известно, что медаль вручается за отвагу в бою, а также «за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач». За какую именно операцию Кадыров получил награду, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии» для служивших в ФРГ советских военных.