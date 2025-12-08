Таиланд ударил по центру управления беспилотниками в Камбодже

Армия Таиланда уничтожила центр управления беспилотниками в Камбодже, который, по мнению военных, располагался в местном казино. Об этом заявил представитель армии, генерал-майор Винтай Сувари, сообщает портал The Bangkok Post.

До этого королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда нанесли удары по позициям армии Камбоджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса пресс-секретаря таиландских ВВС.

В нем говорится, что операция была проведена в ответ "на силовые действия Камбоджи, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и таиландского личного состава".

В заявлении отмечается, что из-за этого была использована авиация "для сдерживания и сокращения военного потенциала" Камбоджи.

Также в нем подчеркивается, что ударам подверглись "исключительно" военные объекты в Камбодже.

Незадолго до этого Второй военный округ сухопутных сил Таиланда заявил, что военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с королевством.