Вооруженные силы (ВС) России демонстрируют самые высокие темпы продвижения войск с 2022 года. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

«Российские войска смогли растянуть ресурсы Киева по 630-мильному фронту, открыв уязвимые места на юго-востоке и далее на север», — сказано в публикации.

Отмечается также, что в ноябре российские войска продвинулись более чем на 300 квадратных километров, что вдвое превышает темпы наступления октября.

Ранее военный эксперт Константин Машовец назвал участок фронта с самыми большими темпами наступления ВС России. По его словам, таким участком фронта является гуляйпольское направление.