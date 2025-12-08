Армия России взяла под контроль центр Северска

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль центр Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики продвигаются в Северске на запад, центр города освобожден», — передает канал слова своего источника.

Северск, по его словам, находится в оперативном окружении в данный момент, а взятие всего города несет стратегическое значения для наступления на Славянск и Краматорск.

Ранее украинский аналитический портал Deep State заявил, что ВС России продвинулись в районе Ямполя и Северска. Изменения после продвижения российских войск были отражены на карте.