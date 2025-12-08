ВСУ теряют позиции: западные СМИ пишут о стремительном продвижении России

Российские войска стремительно продвигаются вперед и в ноябре заняли вдвое больше территорий, чем месяцем ранее. Об этом со ссылкой на украинских и западных аналитиков пишет британское издание The Telegraph.

По информации украинской картографической службы DeepState, которую приводит газета, российские войска взяли под контроль в ноябре почти 520 квадратных километров территории. А в американском Институте изучения войны считают, что темпы продвижения ВС России приблизились к максимальным с начала спецоперации.

«Эти успехи наверняка помогут внушить [президенту США Дональду] Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая военная и иная помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств», — отмечают журналисты.

По данным аналитиков, за последние недели российские войска продвинулись вперед на нескольких фронтах и «смогли растянуть ресурсы Киева» после того, как командование украинской армии отправило часть своих лучших бригад на удержание Красноармейска.

При этом на Западе ожидают, что продвижение российских войск замедлится с наступлением зимы, и обращают внимание на то, что часть Донбасса «надежно защищена «городами-крепостями» Краматорском и Славянском».

«Россия контролирует 19,2% территории Украины и, по мирному плану (…) потребовала от Киева сдать весь Донбасс целиком. Она также хочет, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО и значительно сократила свои вооруженные силы. Эти предложения вызвали бурю негодования в Киеве», — констатировало издание.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. Посланники США представили Путину мирный план, обновленный после переговоров с Украиной. В Кремле сообщили, что компромиссы пока не найдены.

При этом глава Госдепа США Марко Рубио ранее заявил, что спор идет из-за территории примерно в 30-50 километров или двадцати процентов ДНР, которые остаются под контролем Украины.