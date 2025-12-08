Сырский призвал усилить мобилизацию на Украине

Украина должна увеличить обороноспособность страны, в частности, путем усиления мобилизации. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военнослужащие продолжают наступление и не оставляют Киеву выбора, кроме как укреплять собственную армию.

"Ключевая точка приложения наших усилий - не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и, следовательно, качественная подготовка", - написал он.

4 декабря секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил.

В последнее время ВСУ столкнулись с острым дефицитом солдат. Ситуация осложняется тем, что методы принудительной мобилизации, используемые сотрудниками военкоматов, регулярно приводят к общественному резонансу и вызывают протесты среди населения.