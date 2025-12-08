«Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10»

Оружейный концерн "Калашников" заключил крупные сделки по производству и поставке управляемых боеприпасов "Куб-2" и "Куб-10". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" заключил очередные крупные контракты на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов "Куб-2" и управляемых боеприпасов "Куб-10" и начал подготовку производственных площадок к их выполнению", - говорится в сообщении.

Эти боеприпасы представляют собой дроны-камикадзе, дальность действия которых составляет десятки километров. Оператор такого дрона может управлять им на протяжении полета, тем самым позволяя летящему боеприпасу миновать все препятствия.

До этого генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что "Калашников" начнет поставлять за границу управляемые боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э".