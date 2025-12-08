Российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Об этом сообщает Минобороны.

Также в военном ведомстве заявили о взятии под контроль населенных пунктов Червоное в Донецкой народной республике (ДНР) и Новоданиловки в Запорожской области.

Подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.

Украинская армия на этом направлении потеряла более 145-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV американского производства, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

В Запорожской области группировка ВС РФ "Днепр" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в Константиновке, Орехове, Лукьяновске, Разумовке. Также российские военные противостояли ВСУ в Никольском Херсонской области.

На этом направлении вооруженные силы Украины потеряли до 40 военнослужащих, а также боевую бронемашину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.