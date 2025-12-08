Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут собрать силы для масштабного наступления на Курском направлении, они способны лишь на кратковременные локальные акции. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, российская разведка оперативно отслеживает возможные скопления украинских сил, по ним наносятся удары.

«ВСУ вряд ли соберут силы для контрнаступления на Курском направлении. Скорее всего, будут попытки локальных действий — где-нибудь водрузить временный флаг на несколько часов, не более того», — пояснил он.

Василий Дандыкин обратил внимание, что для наступления «нужны минимум пять боекомплектов, обеспеченных техникой», а украинское командование на этом направлении не может собрать даже корпус.

«На Курском направлении идут жестокие бои. Ну пустят ВСУ колумбийцев. Их там перебьют. В теории для масштабных действий украинцам нужно иметь группировку в 20 тысяч человек», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины, несмотря на тяжелые потери, ведет подготовку контрудара, который уже окрестили «штурмом последней надежды». Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов назвал среди возможных направлений атаки Белгородское или Курское.

Напомним, что Украина уже атаковала Курскую область в 2024 году. Тогда там был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении российского региона.