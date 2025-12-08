Российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 — это катастрофа, утверждает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор уверяет, что МиГ-35 должен был стать российским ответом поколения 4++ на западные истребители F-16, F-15EX и даже стелс-самолеты, однако вместо этого якобы «из-за санкций, низкой топливной эффективности, неудовлетворительных датчиков и неопределенностью в решаемых задачах остался в подвешенном состоянии».

«Предполагается, что в активной эксплуатации находится менее десяти самолетов, объемы производства сокращены, а экспорт практически отсутствует, поскольку такие страны, как Египет и Индия, смотрят в сторону других государств», — говорится в публикации.

Иствуд пишет, что МиГ-35 является прекрасным самолетом, своеобразным мостом между поколениями боевой авиации, однако иностранные покупатели все равно не впечатлились им и ждут российский истребитель пятого поколения Су-57.

В июне журнал Military Watch Magazine заметил, что истребитель МиГ-35, который является глубокой модернизацией МиГ-29, можно возродить при помощи технологий самолета пятого поколения Су-57.

В феврале бывший летчик Военно-воздушных сил Индии Суман Шарма сообщила, что истребители МиГ-35 и Су-30МКИ превосходны.