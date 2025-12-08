На линии соприкосновения наши бойцы расширяют зону контроля южнее Волчанска, штурмуют укрепления в городе Гуляйполе. И сегодня Минобороны показало кадры освобождения стратегического села Ровное.

В Ровном в ДНР - российский флаг. Эти кадры сегодня распространило Минобороны. Населенный пункт, расположенный между Красноармейском и Димитровым, освободили штурмовики 1435 мотострелкового полка группировки войск "Центр".

Расчеты войск беспилотных систем вели разведку и корректировали действия наших бойцов. Видно, как при штурме одного из домов военнослужащие ВСУ пытаются сбежать. Но добраться до другого строения им не удалось - попали в засаду и были уничтожены. В других точках украинские боевики выбрали жизнь, прекратили сопротивление и сдались в плен.

Огневую поддержку нашим штурмовикам на Красноармейском направлении оказывают в том числе танкисты группировки "Центр". Этот экипаж с закрытой огневой позиции уничтожил огневые точки и пункт временной дислокации формирований ВСУ.

Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки уничтожили бронеавтомобиль "Козак" и живую силу противника в районе Константиновки. А этот беспилотник самолетного типа предназначен для более крупной цели. Наш разведывательный дрон обнаружил, что самоходная артустановка "Краб" возвращается в замаскированное укрытие с огневой позиции. Координаты незамедлительно передали расчету ударных БПЛА Южной группировки войск. Через несколько минут вражеская САУ была уничтожена.

А в Херсонской области расчет орудия "Мста - Б" группировки "Днепр" уничтожил на правобережье пункт управления БПЛА противника. Разведка и корректировка огня велась с помощью беспилотного воздушного разведчика "Supercam-S350".