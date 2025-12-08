Армия России вывела из строя ключевой железнодорожный узел ВСУ

Российские военные нанесли удары по ключевому железнодорожному узлу Вооруженных сил Украины в районе города Фастов Киевской области, парализовав его. Об этом заявил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удары по Фастову наносились третью ночь подряд и уже понятно, что ведется работа «над полным выводом ключевого железнодорожного узла из строя».

«Движение завязло: стрелочные переводы, тяговые подстанции и основные магистральные пути получили критические повреждения», - рассказал Сергей Лебедев.

Координатор уточнил, что вывод такого узла из железнодорожной системы Украины скажется на подвозе необходимых ВСУ резервов на восточном фронте, а значит, «скорость продвижения на харьковском направлении и на Донбассе наших войск может возрасти».

«Это один из самых результативных ударов недели: нарушено снабжение группировки ВСУ на правом берегу Днепра, подорвана маневренность резервов, повышена нагрузка на уязвимые альтернативные ветки», - констатировал Лебедев.

Ранее стало известно, что энергосистема Украины, которой активно пользуются украинские войска, находится под угрозой коллапса из-за российских ударов. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения электричества теперь могут достигать 16 часов в сутки, а в некоторых регионах и дольше. Одновременно с этим российские военные сжимают кольцо вокруг ВСУ.