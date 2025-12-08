Энергосистема Украины рушится под российскими ударами — отключения света достигают уже 16 часов в сутки. Как сообщает «Царьград», одновременно с этим ВС РФ сжимают кольцо вокруг ВСУ, а Запад разрывают разногласия.

Украина без света

Украинская энергосистема разваливается. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения электричества теперь могут достигать 16 часов в сутки, а в некоторых регионах и дольше. Однако самой тяжелой потерей для Киева стало разрушение ключевых подстанций высокого напряжения. Они передают энергию от атомных электростанций — именно АЭС были последним относительно стабильным источником генерации.

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что эффективность ударов в последние недели резко выросла. Сейчас российские БПЛА проводят массированные атаки не только ночью, но и утром — когда с помощью камеры дронов можно хорошо распознать цели.

Эксперт также подчеркивает, что нынешние «Герани» — совершенно другая техника. Дроны имеют более высокую скорость и могут идти на сверхмалых высотах. Боевая часть увеличилась почти вдвое — с 50 до 90 кг в тротиловом эквиваленте. Ракетное оружие тоже стало точнее и сейчас практически неуязвимо для существующих средств ПВО противника.

«По поводу ударов по территории Украины. В перечне целей обнаружил много новых адресов, накрываем глубокие тылы противника тотально. Ну и основные цели — ж/д узлы и энергетика. Фронт решает, сила решает. И мы сильнее», — добавил военкор Александр Сладков.

Сладков также заметил, что кроме привычного аэродрома Староконстантинова в списках появились десятки новых объектов в глубоком тылу, о которых раньше публично не говорили. По сути, идет разрушение двух главных артерий, питающих украинский фронт — электричества и железных дорог. Удары направлены на ключевые узлы, без которых сразу вся система теряет устойчивость.

Освобождение Кучеровки и Ровного

Минобороны РФ подтвердило, что российские подразделения освободили Кучеровку в Харьковской области, а также полностью зачистили поселок Ровное в ДНР. Кучеровка расположена всего в 2 километрах от левобережного Купянска по трассе на Сватово.

Военкор Александр Коц добавляет, что на красноармейском направлении — еще более ощутимый успех. Красноармейск очищен от противника, а в Димитрове оставшимся батальонам ВСУ перерезали все пути отхода.

Освобождение Ровного окончательно перерезает одну из последних дорог к окруженному Димитрову. Кроме того, это ставит крест на надеждах украинского командования удержать этот узел.

Крах украинского фронта

В ВСУ нарастает паника — не только на передовой, но и в штабах. Пока Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский твердят о «контролируемой обстановке», западные СМИ публикуют свидетельства полного краха. Например, Bild прямо пишет, что пять украинских бригад, а именно около тысячи бойцов, фактически окружены в Димитрове.

«Логистика работает только дронами, еду доставить почти невозможно, перешеек снабжения простреливается русскими», — заявил один из солдат.

Капитан ВСУ Олег Войцеховский из района Лимана в интервью New York Times добавил, что удары идут беспрерывно по всем направлениям. Газета признает, что российское наступление усиливается по всей линии, от Донецка до Запорожья, а украинская армия «начинает осыпаться от изнеможения». Темпы продвижения в Запорожской области, где за ноябрь ВС РФ освободили участок в 120 квадратных километров вокруг Гуляйполя, NYT называет «тревожными».

Политические страхи украинского руководства заставляют скрывать правду неделями, а фронт тем временем рушится. Волонтеры требуют помощи, солдаты молят о ротации, но в ответ слышат лишь «опровержения» и «ритуальные» фразы.

Разногласия в ЕС

На фоне происходящего главком ВСУ Александр Сырский дал интервью британскому телеканалу Sky News. В нем он сказал, что Украина надеется на продолжение американской помощи, а если США откажутся, то Киев рассчитывает на поддержку со стороны Европы.

Сырский подчеркнул, что для Украины неприемлемо отказаться от части своих территорий в рамках мирного соглашения. Однако планам по их удержанию якобы мешают проблемы внутри самого ЕС, который до сих пор не может договориться о конфискации замороженных российских активов. Бельгия блокирует выделение «репарационного кредита», а Венгрия мешает альтернативному варианту — выдаче Украине кредита в 90 млрд евро.

«Почему Европа так осторожничает? Есть серьезные опасения, что конфискация наших активов подорвёт доверие к евро как к мировой валюте. Ведь около 20% всех мировых валютных резервов хранятся именно в евро», — заявил военкор Сергей Шилов.

Новую попытку договориться лидеры Европы примут 18 декабря на саммите ЕС. Шилов не исключает, что может случиться «откровенный беспредел» с обходом вето Венгрии. Военкор считает, что возможны и новые теракты против России — впрочем, без ответа они не останутся.