В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95

Telegram-канал gustiiz-3D опубликовал серию постов с основанными на подлинном альбоме чертежей детальными рендерами первого образца российского танка «Объект 195», также известного как Т-95. На них обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Издание называет «Объект 195» «удешевленно-упрощенным» вариантом танка, в настоящее время известного под шифром Т-14 «Армата» («Объект 148»), который «также, похоже, закономерно зашел в тупик».

Telegram-канал отмечает, что 58-тонный диковатый монстр «предельных параметров» Т-95 получил 152-миллиметровую и 30-миллиметровую пушки еще до «эпохи дронов» и «воочию продемонстрировал тупиковость концепции современного танка».

«Проект был закрыт решением Министерства обороны РФ в 2008 году», — напоминает издание.

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби описал Т-14 «Армата» одним словом — «провал».

В сентябре госкорпорация «Ростех» напомнила, что экспериментальный танк «Объект 195», который разрабатывали с 1990-х годов, не пошел в серию, но повлиял на создание танка Т-14 «Армата».