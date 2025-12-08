Атаки ВСУ 8 декабря: какие регионы РФ оказались в опасности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью атаковали регионы России 67 БПЛА. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО уничтожались украинские беспилотники самолетного типа. Больше всего – 24 дрона – было сбито над территорией Брянской области.

12 беспилотников атаковали Саратовскую область, 11 были сбиты нал Ростовской областью, а девять – над Волгоградской. По два беспилотника уничтожены над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом, по одному - в Калужской, Орловской и Смоленской областях, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ростовская область

В результате атаки на Ростовскую область жертв и пострадавших нет, однако повреждена линия электропередач. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, под атаку попал север области - Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонской районы.

«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны», - уточнил он, отметив, что селе электроснабжение уже восстановили, а по хуторам ведется работа.

Также губернатор отметил, что в хуторе Миллеровского района была повреждена кровля частного дома.

Волгоградская область

Волгоградская область также подверглась атаке БПЛА. В регионе был объявлен режим беспилотной опасности, а Росавиация приняла решение закрыть для полетов аэропорт. О ситуации рассказал губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации области.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13. (…) Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет», - пояснил губернатор.

Издание «Высота 102» со ссылкой на очевидцев сообщило, что около 23:30 мск жители Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов города слышали сначала сильный шум, который «был похож на звук заведенного мотора», а затем громкие хлопки.

Временный пункт размещения был открыт на территории школы №3, в нем были организованы спальные места и горячее питание. К шести утра Росавиация сообщила о возобновлении работы волгоградского аэропорта.

Особый режим

Режим «Беспилотная опасность» действовал сегодня ночью также в Пензенской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Оренбургской и Ленинградской областях, отмечает Ura.ru.

Главы ряда регионов сообщили, что в целях безопасности была ограничена работа мобильного интернета, а также действовал план «Ковер». При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что режим воздушной опасности сначала ввели в Киришском и Кингисеппском районах, затем распространили на все муниципалитеты.

Ранее беспилотники атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал, что Вооруженные силы Украины скоро «получат личный подарок». Он также призвал украинских военных «определить место, где можно встретиться лицом к лицу», чтобы стороны могли «показать себя на поле битвы».