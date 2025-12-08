Атаки ВСУ 8 декабря: какие регионы РФ оказались в опасности

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью атаковали регионы России 67 БПЛА. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

© РИА Новости

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО уничтожались украинские беспилотники самолетного типа. Больше всего – 24 дрона – было сбито над территорией Брянской области.

12 беспилотников атаковали Саратовскую область, 11 были сбиты нал Ростовской областью, а девять – над Волгоградской. По два беспилотника уничтожены над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом, по одному - в Калужской, Орловской и Смоленской областях, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ростовская область

В результате атаки на Ростовскую область жертв и пострадавших нет, однако повреждена линия электропередач. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, под атаку попал север области - Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонской районы.

«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны», - уточнил он, отметив, что селе электроснабжение уже восстановили, а по хуторам ведется работа.

Также губернатор отметил, что в хуторе Миллеровского района была повреждена кровля частного дома.

Волгоградская область

Волгоградская область также подверглась атаке БПЛА. В регионе был объявлен режим беспилотной опасности, а Росавиация приняла решение закрыть для полетов аэропорт. О ситуации рассказал губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации области.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13. (…) Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет», - пояснил губернатор.

Издание «Высота 102» со ссылкой на очевидцев сообщило, что около 23:30 мск жители Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов города слышали сначала сильный шум, который «был похож на звук заведенного мотора», а затем громкие хлопки.

Временный пункт размещения был открыт на территории школы №3, в нем были организованы спальные места и горячее питание. К шести утра Росавиация сообщила о возобновлении работы волгоградского аэропорта.

Особый режим

Режим «Беспилотная опасность» действовал сегодня ночью также в Пензенской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Оренбургской и Ленинградской областях, отмечает Ura.ru.

Главы ряда регионов сообщили, что в целях безопасности была ограничена работа мобильного интернета, а также действовал план «Ковер». При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что режим воздушной опасности сначала ввели в Киришском и Кингисеппском районах, затем распространили на все муниципалитеты.

Ранее беспилотники атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал, что Вооруженные силы Украины скоро «получат личный подарок». Он также призвал украинских военных «определить место, где можно встретиться лицом к лицу», чтобы стороны могли «показать себя на поле битвы».