Удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем
Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем, уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, сообщили в российских силовых структурах.
Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Гуляйполем были практически уничтожены ударами авиационных бомб, передает ТАСС.
Источник в российских силовых структурах сообщил: «225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив».
По словам собеседников агентства, оставшиеся в живых военнослужащие полка пытаются добиться эвакуации, однако их просьбы были отклонены командованием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.
Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю.
Украинские военные ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.