Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем, уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, сообщили в российских силовых структурах.

Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Гуляйполем были практически уничтожены ударами авиационных бомб, передает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах сообщил: «225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив».

По словам собеседников агентства, оставшиеся в живых военнослужащие полка пытаются добиться эвакуации, однако их просьбы были отклонены командованием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю.

Украинские военные ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.