В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ под Купянском и об успешных операциях российских сил в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 8 декабря.

Операция «Лягушки» и «Курьера»

Наземные робототехнические комплексы ВС РФ ликвидировали личный состав ВСУ в запорожском опорном пункте, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в районе города Орехов Запорожской области.

Военнослужащие бригады ВДВ применили комплексный подход. Сначала укрепленные позиции ВСУ атаковал комплекс «Лягушка», оснащенный взрывным устройством.

Затем в атаку был направлен комплекс «Курьер» с автоматическим гранатометом АГС-17. Преодолев инженерные заграждения, он поразил позиции ВСУ.

После этого другие комплексы «Курьер» заминировали подступы к опорному пункту, чтобы сорвать возможные контратаки, и разминировали пути для продвижения российских сил.

Удар «Мсты-С»

Российская самоходная гаубица «Мста-С» ликвидировала опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Получив координаты цели, артиллеристы развернули орудие и нанесли удар осколочно-фугасными снаряды повышенной дальности.

Артиллеристы ВС РФ подавили украинский пункт управления, укрытый в лесополосе. После выполнения задачи экипаж «Мсты-С» замаскировал машину и сменил позицию.

Операция на купянском направлении

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили два пикапа ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Пикапы были обнаружены воздушной разведкой ночью. Один из них был уничтожен в районе поселка Ковшаровка, второй - у поселка Купянск-Узловой.

Удар под Константиновкой

Российские беспилотники уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и ликвидировали живую силу ВСУ в районе Константиновки, заявили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что российские силы сорвали попытку ротации ВСУ.

Срыв операции ВСУ

ВС РФ сорвали переброску украинских резервов к селу Хатнее в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что ВС РФ нанесли точный комплексный удар по позициям ВСУ в районе села Кирилловка. ВСУ понесли потери офицерского состава.

Провал украинской контратаки

Источник ТАСС также рассказал, что в лесу западнее Лимана 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ попытался провести контратаку. Собеседник агентства заявил, что эта попытка провалилась, ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.

Потери ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что за неделю ВСУ потеряли у границ ЛНР почти 3,9 тысячи солдат и наемников убитыми и ранеными. Наибольшие потери ВСУ зафиксированы на купянском, боровском и краснолиманском направлениях.