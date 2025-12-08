Российские военные продолжают зачищать территории после освобождения Красноармейска — солдаты ВСУ пытаются бежать, прибегая к все более унизительным способам. Как сообщает aif.ru, о ситуации в городе рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ситуация для украинских подразделений в районе Красноармейска критическая. Эксперт отмечает, что командование ВСУ фактически бросило военных в этом районе — пути поставки оружия, продовольствия и медикаментов перерезаны.

«Подразделениям перебрасывают лишь награды в неограниченном количестве. Был показательный случай, когда отступающему подразделению ВСУ с БПЛА сбросили коробку наград “За отвагу”. Так командование ВСУ пыталось мотивировать подразделения остаться на своих позициях», — рассказал Иванников.

Он отметил, что такой подход вызывает раздражение у украинских солдат — посылки они воспринимают исключительно с иронией, а от вручения наград отказываются, видя в них лишь лишние проблемы в случае сдачи в плен.

Иванников отметил, что способы бегства становятся все более унизительными — военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду, в том числе в женскую. Попытки затеряться среди мирного населения проваливаются из-за полного господства российской разведки и БПЛА.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Димитрове. По словам эксперта, сейчас город зачищают от украинских военных, а оставшиеся группы не способны на организованные действия.

«Боевики ВСУ при своих действиях прикрываются мирными жителями, что затрудняет их нейтрализацию», — отмечает Иванников.

По его прогнозу, к Новому году ВС РФ на 90% освободят Донбасс и подойдут к Славянску. Это улучшит переговорные позиции с США, поскольку Киеву будет нечего «отстаивать так яростно».

Эксперт также обратил внимание на состояние главкома ВСУ Александра Сырского. Он считает, что украинский военачальник находится под воздействием психотропных препаратов.

«Все его поездки на линию боевого соприкосновения, поведение во время совещаний и прочих мероприятий свидетельствуют о том, что он явно находится в неадекватном состоянии», — заявил советник.

По мнению Иванникова, Сырский пошел по пути Владимира Зеленского. Он обратил внимание на неустойчивую речь главкома, а также странные высказывания, которые явно не соответствуют действительности.