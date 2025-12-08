Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются, в то время как ВС РФ продолжают продвигаться в зоне спецоперации.

«Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается», — отметил политолог.

Он добавил, что у Запада может не остаться иного выбора, кроме как урегулировать конфликт на условиях России.

На Западе раскрыли план Британии против России

8 декабря Министерство обороны РФ показало видео освобождения населенного пункта Ровное Донецкой народной республики (ДНР), находящегося между взятым под контроль Красноармейском и окруженным Димитровым.

7 декабря в Минобороны России сообщили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове.

Ранее рядовой ВС РФ сорвал атаку вертолета ВСУ на подлете к российским позициям.