Солдаты ВСУ бежали с поля боя в освобождаемом Ровном

Минобороны России сообщило подробности боёв за село Ровное в ДНР, освобождённое 7 декабря. Ведомство утверждает, что действия российских штурмовиков вынудили украинских боевиков покинуть позиции и пытаться скрыться.

По данным министерства, при штурме одного из двухэтажных домов противник оставил укрепление и попытался перебежать к другому зданию. На подходе группа попала в засаду и была уничтожена. Остальные участники боевых действий, по версии ведомства, сложили оружие и сдались, передает ТАСС.

Кадры объективного контроля фиксируют уличные бои, где штурмовые подразделения продвигались вглубь обороны противника. Сообщается, что выявленные огневые точки и места размещения украинских формирований подавлялись артиллерией и ударами FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Центр».

В ведомстве отметили, что комплексное огневое воздействие обеспечило продвижение штурмовых групп и способствовало освобождению населённого пункта, расположенного между Красноармейском и окружённым Димитровом.