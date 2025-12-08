Российские десантники 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии постоянно ведут наблюдение за позициями ВСУ на правом берегу Днепра и не дают возможность украинским военным, рассчитывавшим на осеннюю непогоду, оставаться незамеченными, рассказал офицер полка с позывным «Медведь».

Российские десантники из 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии постоянно следят за всеми перемещениями украинских войск на противоположном берегу Днепра, передает РИА «Новости». По словам офицера с позывным «Медведь», погодные условия – туман и дождь – не мешают выполнению боевой задачи.

«Противник как уничтожался, так и будет уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах его движения по реке Днепр», – рассказал он.

«Медведь» отметил, что попытки прорыва украинских военных пресекаются при помощи артиллерии и ударных беспилотников большой мощности. Система применения FPV-дронов организована точечно и эффективно, что не позволяет противнику добиться успеха при переправе.

Даже при невозможности использовать БПЛА в сложные погодные периоды наблюдение за ВСУ ведется с наземных позиций, что обеспечивает постоянный контроль над ситуацией у реки и не дает украинским военным остаться незамеченными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону на севере Херсонской области. Подразделения украинского десанта попытались высадиться, но атака была отражена.