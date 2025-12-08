Марочко: ВСУ на прошлой неделе активизировались на краснолиманском участке

ТАССиещё 2

Подразделения Вооруженных сил Украины на прошлой неделе активизировались на краснолиманском направлении, однако российские силы сохранили за собой инициативу. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко сообщил об активизации ВСУ на краснолиманском направлении
© ТАСС
"Противник [на минувшей неделе] активизировался на краснолиманском направлении. В целом, инициатива была на нашей стороне, позитивная динамика у российских войск сохранялась", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил, что в целом на минувшей неделе на западных рубежах ЛНР продолжались активные боевые действия: российские бойцы закреплялись и продвигались на новых участках, в результате чего были в том числе освобождены Волчанск Харьковской области, Безымянное и Клиновое Донецкой Народной Республики.