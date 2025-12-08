Великобритания и ЕС хотят выиграть время для перевооружения Украины

Великобритания и страны Европы рассчитывают использовать ближайшие годы для восстановления боеспособности Вооружённых сил Украины с целью возобновления военных действий против России. Об этом пишет The National Interest (NL).

По мнению издания, западные союзники рассматривают возможное перемирие не как путь к окончательному урегулированию, а как стратегическую паузу для наращивания военного потенциала Киева.

"Великобритания и Европа предполагают, что они смогут потратить следующие несколько лет на восстановление боеспособности Украины, а затем возобновить военные действия с Россией", — отмечается в статье.

5 декабря газета The Times писала, что правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). По ее информации, Лондон рассчитывает согласовать единую позицию стран Запада по вопросу "репарационного кредита".

При этом издание отмечает, что Соединенное Королевство пока не разработало окончательный способ изъятия активов РФ для их передачи Киеву.