На Западе раскрыли план Британии против России
Великобритания не хочет заключения мирного соглашения по Украине, пытаясь выиграть время для восстановления военных мощностей Киева. План Лондона раскрыло издание The National Interest (NI).
В случае реализации этого плана Россия перестанет рассматривать сценарии мирного урегулирования, в которых Украина продолжит существовать как суверенное образование, отмечает газета.
В Британии рассказали о подарке Каллас для России
Ранее британский министр обороны Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину. «Мы провели разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как их развернем и какую роль они будут играть», — сказал он.