Украинские СМИ в очередной раз выдали поражающие элементы от американской зенитной ракеты Patriot за российские. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

"Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА. Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки", - сказал собеседник агентства.

В Раде заявили о критической ситуации с ракетами Patriot

Ранее эксперты и военные источники ТАСС неоднократно заявляли, что киевский режим пытается скрыть непрофессиональные действия расчетов ПВО за последствиями якобы российских ударов. В том числе 14 ноября сообщалось, что видеоматериалы о повреждении помещения посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о попадании в него зенитной ракеты ВСУ от комплекса Patriot.