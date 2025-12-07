Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске ДНР

В Красноармейске идет завершение операций по проверке территории на наличие спрятавшихся и переодевшихся украинских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Дозачистка позиций вооруженных сил Украины продолжается в Красноармейске ДНР, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс еще не завершен, поскольку сохраняется вероятность присутствия скрывающихся или переодетых военнослужащих украинской армии.

Он подчеркнул, что силы ДНР продолжают работу по выявлению таких лиц.

Российские военные освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье. Российские силы освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.