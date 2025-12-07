В Раде заявили о критической ситуации с ракетами Patriot

У ВСУ заканчиваются ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, ситуация стала критической. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, сообщает украинское издание «Страна».

Парламентарий назвал положение критическим, поскольку ВСУ испытывают недостаток ракет, поставляемых США.

«Что касается американских ракет, то ситуация критическая. Их никогда и не было много, но сейчас, если я говорю о проблемах, то они связаны со всем спектром вооружений, в том числе и ракет», — сказал Костенко.

В Европе заявили о планах США заменить Зеленского

В начале декабря глава МИД Польши заявил, что несколько стран ЕС купят американские ракеты Patriot для Украины. Сделка обойдется им в 500 млн долларов.