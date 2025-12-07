Появились подробности о крупных учениях Британии и Финляндии у границ РФ

Стало известно, как проходили финско-британские военные учения «Северный топор». На полигоне Вуосанка, в нескольких десятках км от России, собралось около 3500 военных, пишет The Independent.

Издание отмечает, что около 50 человек из 3-го стрелкового полка, базировавшегося в Эдинбурге, провели шесть недель на тренировках в Арктике — в 640 км к северу от Хельсинки. Там они «оттачивали навыки выживания при температурах до минус 28°C».

«Солдаты роты C, ранее проходившие подготовку в жарком климате Кении и Марокко, научились погружаться в ледяную воду, избегая обморожений. Они тренировались вести бой на снегу и стрелять, идя на лыжах», — пишет газета.

Затем британцы присоединились к 3000 призывникам, резервистам и солдатам финской бригады Кайнуу. Все они участвовали в маневрах «Северный топор» в лесах Вуосанки.

Британские разведчики вместе с финнами участвовали в «масштабном и сложном имитационном сражении». Оно длилось пять дней и ночей.

После десятков лет нейтралитета Финляндия присоединилась к НАТО в 2023 году, расширив северную границу альянса с Россией более чем на 1200 км. Штаб сухопутных войск НАТО теперь находится в 300 км от Санкт-Петербурга.