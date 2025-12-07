Готовность армии Британии к военному конфликту оценили

В случае начала крупного военного конфликта армия Соединенного Королевства не продержится и 10 дней. Об этом в беседе Sky News заявил военный историк из Британии Энтони Бивор, передает РИА Новости.

По его словам, если Лондон лишится поддержки американской стороны, его обороноспособность окажется под угрозой.

«Британская армия во время конфликта сможет продержаться не больше где-то 10 дней, прежде чем у нее закончатся боеприпасы», — подчеркнул специалист.

Ранее в Британии уличили США в нежелании критиковать Россию. В издании Daily Telegraph заметили, что в обновленной стратегии нацбезопасности Вашингтон больше не указывает Москву в качестве первоочередного врага и в целом не «демонизирует» российскую сторону