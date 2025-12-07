Готовность армии Британии к военному конфликту оценили

Lenta.ru

В случае начала крупного военного конфликта армия Соединенного Королевства не продержится и 10 дней. Об этом в беседе Sky News заявил военный историк из Британии Энтони Бивор, передает РИА Новости.

Готовность армии Британии к военному конфликту оценили
© Лента.Ru

По его словам, если Лондон лишится поддержки американской стороны, его обороноспособность окажется под угрозой.

«Британская армия во время конфликта сможет продержаться не больше где-то 10 дней, прежде чем у нее закончатся боеприпасы», — подчеркнул специалист.

Ранее в Британии уличили США в нежелании критиковать Россию. В издании Daily Telegraph заметили, что в обновленной стратегии нацбезопасности Вашингтон больше не указывает Москву в качестве первоочередного врага и в целом не «демонизирует» российскую сторону