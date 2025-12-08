Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда нанесли удары по позициям армии Камбоджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса пресс-секретаря таиландских ВВС. В нем говорится, что операция была проведена в ответ "на силовые действия Камбоджи, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и таиландского личного состава".

"Согласно оперативным оценкам, Камбоджа мобилизовала тяжелое вооружение, перегруппировала боевые подразделения и подготовила подразделения огневой поддержки, что могло привести к эскалации военных действий и создать угрозу для приграничного района Таиланда", - сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что из-за этого была использована авиация "для сдерживания и сокращения военного потенциала" Камбоджи. Также в нем подчеркивается, что ударам подверглись "исключительно" военные объекты в Камбодже.

Незадолго до этого Второй военный округ сухопутных сил Таиланда заявил, что военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с королевством. 7 декабря пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил, что военные страны в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей.

По его словам, в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, как заявил дипломат, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель министерства подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.