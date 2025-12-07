Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Кучеровка и Ровное в Харьковской области и Донецкой Народной Республике соответственно. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

© Минобороны РФ

По словам представители ведомства, занять первый населенный пункт удалось солдатам подразделения группировки войск «Запад», а второй — группировки войск «Центр».

— Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол, — передает официальный Telegram-канал министерства.

1 декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в одном из пунктов управления СВО доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области.

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил Путину о начале оттеснения армии Украины из Гуляйполя в Запорожской области. Президент в свою очередь поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.

Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, при чем некоторые из них уже «выглядят как бомжи». П