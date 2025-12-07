La Nouvelle Tribune: военные захватили власть в Бенине, сместив президента

Военные в Бенине объявили о смещении президента Патриса Талона и установлении контроля над государством. Об этом сообщил портал La Nouvelle Tribune, ссылаясь на заявление, которое прозвучало в эфире национального телевидения страны. Отмечается, что вся полнота власти перешла к военному комитету, который возглавил подполковник Тигри Паскаль. Представители силовых структур объявили о роспуске всех государственных органов власти. Как сообщил портал Sahara Reporters, судьба президента республики и его местонахождение остаются неизвестными. Также до конца не ясно, контролируют ли путчисты ситуацию на территории всей страны или нет. По информации портала, одновременно военные атаковали и захватили здание корпорации телерадиовещания Бенина. Из ее студии они вышли в прямой эфир и объявили о захвате власти в стране. Бенин - франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. С 1600 по 1900 год на территории страны находилось королевство Дагомея. 26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Госпереворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждали, что действовали после раскрытия "плана дестабилизации" с участием "политиков, наркобарона и иностранцев".