Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон не планирует направлять военных на Украину.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не собираемся направлять войска», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако Келлог отметил, что в качестве доступных инструментов давления США используют экономические меры, в основном против «теневого флота».

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными.