Стали известны планы Европы о вооружении без США

Европа может вооружиться и действовать в одиночку без США из-за возникших разногласий.

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Это обострило внутри континента дискуссию о том, заключается ли ее долгосрочный интерес в том, чтобы держаться за Америку, несмотря на унижения, или же в том, чтобы столкнуться с новой реальностью, вооружиться и действовать в одиночку», — говорится в публикации.

NYT напомнила, что в новой Стратегии нацбезопасности США Европейский союз (ЕС) обвиняется в подавлении политической свободы. Там же говорится, что США следует встать на сторону патриотических европейских партий.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.