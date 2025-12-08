Жительница села Торское в ДНР Светлана Тарасова рассказала, что в период нахождения украинских войск в населённом пункте среди них были замечены иностранные наёмники.

«Были, ходили, но мы с ними не общались. Ну как негр, я не знаю как. Узкоглазые были какие-то люди», — передаёт её слова РИА Новости.

Ранее беженка Ирина Кузьминова рассказала, что украинские БПЛА сбросили боеприпас в дымоход дома мирных жителей в Торском.

Другой житель Торского Сергей Трофименко рассказал, что ему пришлось хоронить сына, убитого украинскими боевиками, во дворе дома из-за непрерывных обстрелов со стороны ВСУ.