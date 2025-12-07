В районах Андреевки и Садков в Сумской области уничтожены позиции 158-й отдельной механизированной бригады, 116-й бригады территориальной обороны и спецроты 225-го штурмового полка ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Уничтожены позиции 158-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны и спецроты 225-го отдельного штурмового полка в районах Андреевки и Садков», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что БПЛА «Герань» поразили пункт управления 15-го украинского погранотряда в Сумской области.

В результате пострадали и погибли военнослужащие ВСУ, в том числе командиры. Противник также потерял практически весь транспорт.