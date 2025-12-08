Дроны ВСУ атаковали север Ростовской области, повреждена вышка ЛЭП

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали север Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку.

Военные ВС РФ уничтожили вражеские дроны в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Чиновник отметил, что никто из людей не пострадал. Также он заявил, что в Чертковском районе была повреждена вышка. В результате без электроснабжения оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких