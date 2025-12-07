Келлог: США не планируют отправлять военных на Украину
Соединённые Штаты не планируют отправлять свои войска на Украину.
С таким заявлением на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне выступил спецпосланник президента США Кит Келлог.
«Мы не собираемся направлять войска», — сказал политик.
При этом в качестве доступных инструментов давления он отметил экономические меры.
По его словам, для подвижек по Украине нужно решить вопросы ЗАЭС и ДНР.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон неустанно работает над урегулированием конфликта на Украине.