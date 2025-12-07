В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток одних боевиков покинуть позиции, а других удержать их.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиоперехват в Днепропетровской области.

На Западе пришли в ужас от дезертирства в ВСУ

Согласно записи группа ВСУ из 12 человек попала под обстрел, после чего покинула позиции без ведома начальства. Украинский командир, в свою очередь, угрожая уголовной ответственностью за не выполнение приказа, пытался отправить контуженного бойца обратно на позицию.

Взятый в плен украинский оккупант из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Михаил Седорак ранее заявил, что в настоящий момент украинцы для киевского режима ничем не отличаются от бродячих собак.

Взятый в плен боевик из 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) запрещённой террористической организации «Азов»* Андрей Прытов также рассказал, как украинских боевиков разрывало в клочья от взрывов на минном поле, на которое им приказало бежать собственное командование.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.