Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители

Китайские истребители J-15, взлетевшие с авианосца "Ляонин", дважды наводили свои радары на японские истребители F-15 к юго-востоку от Окинавы. Об этом сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, отметив, что Токио в этой связи заявил протест Пекину.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

"Крайне прискорбно, что такое произошло. Мы заявили китайской стороне решительный протест и потребовали принять меры для того, чтобы подобное не повторилось", - сказал он. "Это было опасное действие, выходящее за рамки того, что необходимо для безопасных полетов", - добавил Коидзуми.

По его словам, первый инцидент произошел к юго-востоку от Окинавы, где над международными водами китайский истребитель J-15, взлетевший с авианосца "Ляонин", в течение трех минут наводил радар на японский истребитель F-15, поднятый на перехват. Второй случай, продолжавшийся 31 минуту, произошел при таких же обстоятельствах и в том же районе спустя два часа.

Инциденты произошли на фоне резкого обострения отношений после того, как японский премьер Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.