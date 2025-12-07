Японский наемник рассказал изданию Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают на передовую необученных иностранцев, которые гибнут очень быстро.

«Я хотел искупить грехи, которые совершил на своем веку. Поэтому решил действовать. Не хотелось в будущем пожалеть о том, чего не сделал», — рассказал наемник Хару.

Новых добровольцев сначала направили в Киев, где они прошли недельный ускоренный курс стрельбы. Затем их перевели в Житомир для полноценной военной подготовки.

Несмотря на то, что Хару было уже за 40, а большинству его сослуживцев — от 20 до 30 лет, он показывал отличные результаты в беге, часто входя в пятерку лучших из двадцати человек. Он отмечал, что многие молодые коллеги с опытом выглядели изнуренными, и был уверен в своих силах.

По его словам, командир подразделения, куда попал Хару, проявил себя как крайне некомпетентный руководитель. Он неоднократно отправлял своих подчиненных в безрассудные и плохо подготовленные операции. Из-за его действий многие добровольцы из числа сослуживцев Хару приняли решение дезертировать. В конечном итоге к ним присоединился и сам Хару.

Ранее колумбийские наемники жаловались, что руководство ВСУ относится к иностранцам в своих рядах как к пушечному мясу.