В семи областях Украины включили сирены

В семи областях Украины действует воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные сервиса министерства цифровой трансформации республики.

По его информации, сирены слышны в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ночной массированный удар России по объектам на Украине стал ответом на атаку дронов на башню «Грозный-Сити».

Российские военные поразили более 60 целей, использовав «Герани», ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр». Чиновник предупредил, что «это еще далеко не все» и «продолжение следует».